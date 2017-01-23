北大特區行政大樓落成 蓋6大服務

我要評比

三峽區北大綜合行政大樓今天在新北市長朱立倫等人共同主持下，舉行完工典禮。朱立倫說，大樓設立六大服務據點，是一座政府服務用心、使用者安心的多功能優質行政大樓。

朱立倫表示，北大特定計畫區因緊鄰北二高三鶯交流道旁，交通便利，不僅帶動當地工商繁榮，並有恩主公醫院及台北大學，健全的生活機能吸引眾多外來人口移入。

朱立倫說，市府在學成路龍學公園旁闢建地上4層地下1層、總面積近2000坪的綜合行政大樓，1樓為北大派出所，2樓為公共托老及托育，3樓整層及4樓局部為三峽北大圖書館，4樓局部區域設有市民活動中心及戶政工作站，地下室則為停車空間，讓服務項目一次到位，充分滿足當地民生需求。

過程中「台灣親子共學教育促進會」數十名親子則高舉「不要罐頭呆遊具，想要特色跟參與」、「創意公園神奇有趣，玩樂童年我想參與」等標語，提出包含「爭加公共休憩設施」、「成立跨處兒童遊戲場專職小組」、「大小公民參與公共政策機制」及「公開 2017預計修繕更新公園相關資訊」訴求。

朱立倫在致詞時回應，非常贊成媽媽們提出希望能有特色的公園，或是不要再走罐頭式的遊戲，他也曾在市政會議中提過，「我們希望好還要更好」。

工務局新建工程處指出，以往罐頭遊戲都朝安全認證標準，傳統上會有認證問題，取捨之間有所考量，新北市近幾年新設的公園已改朝特色公園發展，例如土城公兒25公園的碗公溜滑梯等。

至於既有公園修繕，小型工程由公所維護，若有其他較大型的工程，也能朝特色公園方向因應，另外，未來設置公園時，會納入公民意見，讓公民有參與機會。1060123

(中央社)