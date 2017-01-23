超商店員剪完頭髮 刮中3萬及100萬元
32歲莊姓超商店員日前剪完頭髮後，途經彩券行，從未買過刮刮樂彩券的他，竟然先後刮中3萬元及100萬元，今天大方公開這項喜訊。
家住嘉義縣溪口鄉的莊姓男子，目前在嘉義縣民雄鄉某超商擔任大夜班店員，他每天上下班都會騎機車經過民雄鄉億來彩券行，因此不時到彩券行購買彩券，每次大約購買200元。
莊姓男子表示，前一陣子因工作繁忙，沒有時間購買彩券，本月17日上午10時左右，因為快過年了，他去剪完頭髮後，剛好經過彩券行，於是進去試試手氣。
從來沒有買過2000元刮刮樂的他，隨意選了2張2000元的「2000萬開運發財金」刮刮樂，結果一張中了1000元，另外一張未中獎。
他說，由於彩券行檯面上只剩7張「2000萬開運發財金」刮刮樂，他索性將7張全部刮完。結果先刮中3萬元，另一張則刮中100萬元。
莊姓男子樂不可支，隨即由老闆娘帶他到兌獎處兌換百萬元現金，中獎人也包了一個6000元的紅包給投注站，並且買鞭炮給店家慶賀，他說要用這筆錢來買車。
億來彩券行刮出100萬元獎項的消息傳出後，連帶提升電腦彩券生意，最近幾天店裡買氣成長許多。
店家表示，彩券行位於民雄大士爺廟附近，老闆娘特地把南投竹山紫南宮的招財錢母帶回去過香爐，祈求財神爺可以保佑客人中大獎，果然在今年1月2日開出威力彩2獎，17日又刮出100萬元獎金。1060123
(中央社)
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