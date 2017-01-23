澳洲生公部門實習結業，高雄市政府傾囊相授。（吳江泉翻攝）

工務局長趙建喬（中）與澳洲實習生合影。（吳江泉翻攝）

高雄市政府工務局去年12月12日承辦為期40天的澳洲生實習計畫，近日已圓滿完成，成為全國第1個接待外籍學生見習的地方政府，也是計畫中唯一的公部門實習單位。兩名來自澳洲迪肯大學(Deakin University)的學生蘇立凡(Nick Sullivan)及葛蕾(Abbey Gray)，表示在該局實習期間獲益良多，感謝導師們的無私分享。

工務局長趙建喬說，課程內容涵蓋工務局主管業務及重要工程，感謝企劃處、新工處、養工處及建管處等20位專責同仁們所付出的關心與指導，並很高興看見實習生們都有豐碩的收穫。相信經由雙方的互動與交流，同仁們視野更加開拓，從多元文化間激盪出創意，進而應用於未來的工程建設中，也希望兩位實習生未來投入職涯時，能發揮運用這40天的所見所聞。

對於實習計畫，蘇立凡及葛蕾的指導教授Lloyd Chua除了由衷感謝，並讚揚工務局不僅對課程的規劃盡心盡力，日常生活的安排也是細心照料，遠遠超過原先預期。

蘇立凡及葛蕾現為該校工學院土木工程系大三學生，實習期間認真投入，不但在正規的實習課程中積極進取，課餘時段也熱烈參與該局所舉辦的廉政盃慢速壘球聯賽與趣味競賽，表現活潑且傑出；這段時間同時體驗了冬至、茄萣烏魚祭、尾牙等台灣在地文化活動，一致認為台灣不但是個美食天堂，而且充滿人情。

蘇立凡及葛蕾結業時表示，非常感謝該局用心的安排，藉由平日與導師之間的討論與互動，以及實地見習各單位規劃中、施工中與已完工的諸多指標工程，包含鐵路地下化園道、海音中心、阿公店森林公園、高雄厝及太陽光電計畫等，讓他們學習到職場倫理、業務分工與流程，增長了許多公共工程專案的見識，對於未來無論是銜接大四課程或進入職涯皆助益良多。

他們也直言，透過此次實習，不僅佩服工務團隊的努力，更看到了市府帶領高雄轉型成為環保綠化、永續發展之宜居城市的決心，希望其他城市能向本市學習效法。

趙建喬強調，外籍生實習計畫雖已圓滿落幕，但不會是一次性的，這是一個前所未有的開端，未來將持續秉持市府以拓展國際交流為目標的方向，再接再厲。

(中時)