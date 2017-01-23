學生手機上網 教育部提醒應避免洩漏個資

學生擁有手機或使用手機上網人數越來越多，教育部提醒家長，寒假期間應多注意孩子網路使用情形，當他們瀏覽網頁時不慎連結到惡意網站導致手機或電腦中毒，或者洩漏個人資料等，這些不經意的行為，往往會造成許多負面的影響。

教育部表示，現在的孩子習慣用通訊軟體做為溝通的媒介，但卻經常忽略便利性背後產生的各類問題，例如：定位功能可能暴露自己的所在位置；使用即時通訊軟體可能因一時的疏忽忽略了應有的禮儀。

而網路遊戲所涵蓋的範疇也越來越多，手機遊戲蓬勃發展下，孩子不再只是在家中或網咖才能玩網路遊戲，而是隨時隨地只要有手機和網路連線都可以沉浸於遊戲世界中，假期間更容易沉迷於網路。

教育部特別提醒學校及家長，應建立孩子良好的網路使用規範及態度，隨時留意孩子的活動，最好可以一同陪伴孩子從事各式活動，避免因不當的網路使用造成傷害。

教育部說，寒假逢農曆過年，孩子們在開心領紅包之餘，身上也會有額外的零用錢，家長應提醒孩子網路購物應留意的事項，避免被詐騙。

(中時)