學生手機上網 教育部提醒應避免洩漏個資
學生擁有手機或使用手機上網人數越來越多，教育部提醒家長，寒假期間應多注意孩子網路使用情形，當他們瀏覽網頁時不慎連結到惡意網站導致手機或電腦中毒，或者洩漏個人資料等，這些不經意的行為，往往會造成許多負面的影響。
教育部表示，現在的孩子習慣用通訊軟體做為溝通的媒介，但卻經常忽略便利性背後產生的各類問題，例如：定位功能可能暴露自己的所在位置；使用即時通訊軟體可能因一時的疏忽忽略了應有的禮儀。
而網路遊戲所涵蓋的範疇也越來越多，手機遊戲蓬勃發展下，孩子不再只是在家中或網咖才能玩網路遊戲，而是隨時隨地只要有手機和網路連線都可以沉浸於遊戲世界中，假期間更容易沉迷於網路。
教育部特別提醒學校及家長，應建立孩子良好的網路使用規範及態度，隨時留意孩子的活動，最好可以一同陪伴孩子從事各式活動，避免因不當的網路使用造成傷害。
教育部說，寒假逢農曆過年，孩子們在開心領紅包之餘，身上也會有額外的零用錢，家長應提醒孩子網路購物應留意的事項，避免被詐騙。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。