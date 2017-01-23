76盞大小花燈 四結福德廟花燈展初一登場

宜蘭縣五結鄉四結福德廟舉辦花燈展，幼童看見維妙維肖的鳥類花燈，童言童語地說：「鳥為什麼不會動啊？」（李忠一攝）

宜蘭縣五結鄉四結福德廟與宜蘭監獄合作，將從大年初一起到元宵節，在廟宇中舉辦花燈展，有鳥類、魚類、昆蟲、蔬果、好神公仔、卡通生肖等76盞大小花燈，其中主燈是2.1公尺高的大公雞，廟方歡迎全國鄉親到四結福德廟走春、賞花燈。

宜蘭監獄作業科長詹維仁說，監獄裡有35人在製作花燈，既可結合地方產業，保存傳統地方技藝，也能讓受刑人能陶冶身心、學有一技之長，未來可以與社會接軌。

四結福德廟發言人陳榮楷表示，每年春節廟方都會與宜蘭監獄配合舉辦花燈展，藉由花燈展的舉辦表達對受刑人的肯定，花燈展提供全國走春的香客，在求神拜拜之餘，也能來欣賞花燈。

(中時)