76盞大小花燈 四結福德廟花燈展初一登場
宜蘭縣五結鄉四結福德廟與宜蘭監獄合作，將從大年初一起到元宵節，在廟宇中舉辦花燈展，有鳥類、魚類、昆蟲、蔬果、好神公仔、卡通生肖等76盞大小花燈，其中主燈是2.1公尺高的大公雞，廟方歡迎全國鄉親到四結福德廟走春、賞花燈。
宜蘭監獄作業科長詹維仁說，監獄裡有35人在製作花燈，既可結合地方產業，保存傳統地方技藝，也能讓受刑人能陶冶身心、學有一技之長，未來可以與社會接軌。
四結福德廟發言人陳榮楷表示，每年春節廟方都會與宜蘭監獄配合舉辦花燈展，藉由花燈展的舉辦表達對受刑人的肯定，花燈展提供全國走春的香客，在求神拜拜之餘，也能來欣賞花燈。
(中時)
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