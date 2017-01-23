疑憂鬱症發作 女持刀自殘身亡

新北市三重區一名年約20多歲的李姓女子，今天(23日)上午疑憂鬱症發作，在重安街出租套房外走道持水果刀自刺左胸，其他住戶見狀趕緊上前環抱李女阻止，但李女身受重傷，經緊急送醫後，仍宣告不治。至於李女自殘的詳細原因，仍待警方進一步釐清。

目擊的住戶向警方表示，當時看見李女拿水果刀自殘，衝上前阻止，但水果刀已刺入其胸口，只好趕快報警。警方到場時，李女已倒臥血泊中，經送醫後仍傷重不治。由於死者未留遺書，她身上亦無其它外傷，警方目前朝向自殺偵辦，但確切自殘原因仍待調查後釐清。

(中時)