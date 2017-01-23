陸管理新法上路 境外NGO觀望氣氛濃

中國大陸「境外非政府組織（NGO）境內活動管理法」元旦起實施，各地陸續頒發登記證書。在外界擔憂北京加強管控之際，境外NGO對新法影響抱持觀望態度。

這部新法2016年4月28日頒布，規定所有在中國大陸境內活動的境外NGO必須登記和備案。管理境外NGO的機關由大陸民政部改為公安部，被視為是北京當局約束外國對大陸民間影響力的舉措。

繼上海、廣東後，北京市公安局境外非政府組織管理辦公室今天舉行儀式，向世界經濟論壇（WEF）北京代表處等首批約20家境外NGO代表機構頒發登記證書。

中國大陸公安部境外非政府組織管理辦公室負責人郝雲宏表示，各省級公安機關境外NGO登記備案受理窗口都已對外開放，大陸將一如既往歡迎和支持境外NGO到當地推展友好交流與合作。

半邊天基金會（美國）北京辦事處首席代表博珍妮（Jenny Bowen）受訪表示，基金會近20年來與中國大陸政府培養出良好夥伴關係，在協助孤兒方面獲官方大力支持，她認為這種情況會持續下去。

談到管理機關從中國大陸民政部改為公安部，她說，談潛在影響還言之過早，她也尚未見到北京改變對境外NGO態度的跡象，所以並不擔心。

博珍妮表示，有人向她保證情況會像過去一樣。被問到是否認為北京會信守諾言，她說：「在我看來情勢發展是樂觀的。」

比爾暨梅琳達蓋茲基金會北京代表處副主任華爾希（Kathleen Walsh）說，期待持續深化與各種政府或民間組織的堅實夥伴關係，這對基金會適應管理新法而言至關重要。1060123

(中央社)