陸管理新法上路 境外NGO觀望氣氛濃
中國大陸「境外非政府組織（NGO）境內活動管理法」元旦起實施，各地陸續頒發登記證書。在外界擔憂北京加強管控之際，境外NGO對新法影響抱持觀望態度。
這部新法2016年4月28日頒布，規定所有在中國大陸境內活動的境外NGO必須登記和備案。管理境外NGO的機關由大陸民政部改為公安部，被視為是北京當局約束外國對大陸民間影響力的舉措。
繼上海、廣東後，北京市公安局境外非政府組織管理辦公室今天舉行儀式，向世界經濟論壇（WEF）北京代表處等首批約20家境外NGO代表機構頒發登記證書。
中國大陸公安部境外非政府組織管理辦公室負責人郝雲宏表示，各省級公安機關境外NGO登記備案受理窗口都已對外開放，大陸將一如既往歡迎和支持境外NGO到當地推展友好交流與合作。
半邊天基金會（美國）北京辦事處首席代表博珍妮（Jenny Bowen）受訪表示，基金會近20年來與中國大陸政府培養出良好夥伴關係，在協助孤兒方面獲官方大力支持，她認為這種情況會持續下去。
談到管理機關從中國大陸民政部改為公安部，她說，談潛在影響還言之過早，她也尚未見到北京改變對境外NGO態度的跡象，所以並不擔心。
博珍妮表示，有人向她保證情況會像過去一樣。被問到是否認為北京會信守諾言，她說：「在我看來情勢發展是樂觀的。」
比爾暨梅琳達蓋茲基金會北京代表處副主任華爾希（Kathleen Walsh）說，期待持續深化與各種政府或民間組織的堅實夥伴關係，這對基金會適應管理新法而言至關重要。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。