川普國安顧問與俄通訊 傳成為調查對象

我要評比

「華爾街日報」（WSJ）今天報導，美國總統川普的國家安全顧問佛林（Michael Flynn）正受到反情報探員嚴密檢視，他們曾調查佛林與俄羅斯官員通訊狀況。

法新社引述華爾街日報報導，退役三星將領佛林是今天就職的白宮高階官員之一，他曾受到調查，作為俄國政府人士和川普核心圈之間通訊狀況的反情報調查一環。

報導說，目前不清楚調查結果，也不知道是否仍在調查中。

佛林去年出席莫斯科1場盛會，曾收過俄國電視新聞網「今日俄羅斯」（RT）的費用，且與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）坐同桌，因而引發外界疑慮。

美國媒體先前也報導，歐巴馬因俄國涉嫌發動駭客攻擊影響美國大選而祭出制裁前一天，佛林曾與俄國駐華府大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）多次通話。

川普發言人史派瑟（Sean Spicer）曾表示，佛林耶誕節與俄國大使連絡，寄發簡訊祝他耶誕節和新年快樂。

路透社報導，佛林在短訊中先祝賀佳節快樂，接著表示期待「與你聯繫及合作」。（譯者：中央社盧映孜）1060123

(中央社)