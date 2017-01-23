台日韓3國職棒 11月首辦亞冠賽
為響應棒壘球重返2020年東京奧運，並推廣亞洲棒球運動發展、強化3國職棒聯盟間的交流，中華職棒、日本職棒、韓國職棒在經過多次會議討論之後，決定共同舉辦「亞洲職棒冠軍爭霸賽」，3方於23日同步公佈這項消息。
首屆「2017亞洲職棒冠軍爭霸賽」（簡稱2017亞冠賽），由台、日、韓3國職棒聯盟共同主辦，預計每4年1辦，首屆於2017年11月16日至19日在日本東京巨蛋開打，總計4場比賽。冠軍獎金為2千萬元日圓，亞軍500萬元日圓。下1屆賽事預定2021年舉行，舉辦地點將於首屆賽事結束後公布。
亞冠賽比賽方式採3隊單循環賽制，16日至18日進行3場預賽，19日由預賽第1與第2進行冠軍戰。參賽資格限制24歲以下，或加入職棒未滿3年球員，遇平手時採突破僵局制。
(中時電子報)
關鍵字：2017
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