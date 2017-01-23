群組截圖曝光 鍾小平爆民進黨挺同全為選票

鍾小平公布群組截圖曝光，踢爆民進黨挺同志全為選票算計。(王超群翻攝)

段宜康在群組中表示「我知道同仁對此議題也不是支持不支持的問題；而是在時機點與急迫性的問題，怕開多條戰線。」(王超群翻攝)

民進黨立委群組討論顯示挺同反同一切為選票。(王超群翻攝)

段宜康在群組中表示「難道我們要把整個世代送給時代力量？」鍾小平表示對於段宜康這種用製造社會對立搶選票的手段感到憤慨與失望。(王超群翻攝)

民進黨立委群組討論，段宜康表示「我們在年輕選票的支持度，不到半年就進了加護病房，如果在同性議題再受傷，大概就沒救了」。(王超群翻攝)

台北市議員鍾小平取得民進黨立院黨團立委群組截圖，顯示民進黨立委對於挺同反同根本不是理念爭議，而是新潮流用來搶拉年輕世代選票的手段，對於是否修法，他們根本不關心。鍾小平說，立委段宜康的群組發言，可以明白看到民進黨對年輕族群的危機感，但忽略該黨主要支持者對此議題的感受，民進黨是見樹不見林。

去年底，一群關心台灣下一代性別教育，捍衛傳統家庭價值的家長成立了「搶救台灣希望聯盟」，鍾小平接到這群家長的陳情反映，顯示在挺同反同爭議最烈的時刻，立法院民進黨立委的眼中卻只有選票，無視「價值」。鍾小平說，從群組截圖裡，段宜康說：「我們在年輕選票的支持度，不到半年就進了加護病房，如果在同性議題再受傷，大概就沒救了…….難道我們要把整個世代送給時代力量？」他對段宜康這種用製造社會對立搶選票的手段感到憤慨與失望。

鍾小平說，從群組討論中可以得知，挺同反同對執政黨根本是假議題，民進黨對選票才是唯一考量。截圖中還說，「同性婚姻合法，如果這次沒過，這屆(立委)就不會再有機會，到2018、2020兩次大選，一定會備受質疑。」段宜康還說，「我知道同仁對此議題也不是支持不支持的問題；而是在時機點與急迫性的問題，怕開多條戰線。」

對於民進黨立委間的討論曝光，鍾小平指出，這有兩種意義：其一是民進黨對時代力量的年輕選票非常敏感，也很現實功利，深怕站到年輕人的對立面，但其實本質上不是認同同志權益，只是利用這群選票。此外他說，包括段宜康這些人，都忽略民進黨的支持群眾中有很大一批是對民進黨支持同婚有異議的，民進黨立委一味擁抱同志票，流失的基本票恐怕得不償失。

(中時)