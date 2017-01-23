柯P愛將藍世聰：目前談與民進黨整合 為時尚早

台北市民政局長藍世聰是市長柯文哲發展選舉組織戰的大將。(圖/王超群攝)

2018競逐台北市長選將逐漸浮上檯面，台北市民政局長藍世聰說，柯文哲對他表示，選舉基層全靠他了。他認為目前民進黨只有個人出來攪和，要協調禮讓也是和黨談，談的是制度，而不是個人。藍世聰強調，柯文哲與人互動稍弱，但在進步中，里鄰組織正強化市府政策宣達和柯式風格的面對面和里長互動。至於外界盛傳洪智坤為柯文哲發展體制外組織，藍世聰表示，柯文哲對此絕無授權。

藍世聰指出，目前談與民進黨整合為時尚早，黨內連初選都還不到，奇怪的是，何以有人一直提？他認為，以市府而言，努力在今年拿出政績才是正辦；目前浮上檯面的如鍾小平、姚文智，都是個人，「要談也是和黨談，談的是制度，不是個人。」

身為柯文哲倚賴的基層組織戰大將，藍世聰說，關鍵在於里鄰資訊整合，市府要做到第一時間協調里鄰長執行公務。此外，輿情反映也是民政系統在選舉的重要角色。談到市府前顧問洪智坤外傳積極助柯文哲發展體制外的組織，藍世聰強調，「柯市長絕對沒有授權」。他指出自己曾向市長建言，要不就是市長自己主導，要不然就是畫清界線，否則日後都要概括承受，「既然沒有心發展政黨，別人有這個用心，卻不是你的心，為什麼要概括承受呢！」

藍世聰說，政績更重要於組織，柯文哲的組織戰本來就不是專長。他指出，柯式的組織戰有3個重點：第一，用心與人交往，綁住人的心而不是用錢綁著人；第二，強調政策推動能落實到里鄰，政策目標和說明也能深入基層。最重要的則是，扭轉市民一談到政績就想到大巨蛋的負評，現在世大運和參與式預算是他在工作上的重中之重。

(中時)