詹啟賢參選 蔡正元：公司前景好大家搶當董事長

詹啟賢23日宣布參選國民黨主席。（趙雙傑攝）

國光生技董事長詹啟賢23日宣布參選國民黨主席，目前已有洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、韓國瑜、詹啟賢5人宣布投入選戰，國民黨政策會執行長蔡正元23日下午在臉書上表示，「這就是國民黨再起的好兆頭！公司經營前景好，大家才會搶當董事長。」

蔡正元表示，連戰開啟黨主席直選制度，當了一任黨主席；馬英九當了三任黨主席，第一任因特別費貪汙被起訴，沒做完任期，由吳伯雄補選接替剩餘任期；第二任以總統之尊同額競選，找金溥聰當秘書長，「金秘書長的權力是國民黨史上空前的大，但馬英九的黨主席任期卻超過四年規定」；第三任再以總統之尊同額競選，「被蔡正元公開指出違反國民黨黨章，於法不合，馬英九置若罔聞，又怕被告上法院，竟然學陳水扁修改黨章，總統當然兼任黨主席。」

蔡正元臉書文章中表示，馬英九最講守法，「最違背黨內法律也是他」。馬英九第三任黨主席沒當完，由朱立倫補選接替；朱立倫又沒做完，由洪秀柱補選接替。

蔡正元表示，國民黨在5月20日將選出第四任直選黨主席，五位擬參選人都各有號召力，一定會為國民黨點亮炫麗的風采。

(旺報)