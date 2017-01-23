詹啟賢參選 蔡正元：公司前景好大家搶當董事長
國光生技董事長詹啟賢23日宣布參選國民黨主席，目前已有洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、韓國瑜、詹啟賢5人宣布投入選戰，國民黨政策會執行長蔡正元23日下午在臉書上表示，「這就是國民黨再起的好兆頭！公司經營前景好，大家才會搶當董事長。」
蔡正元表示，連戰開啟黨主席直選制度，當了一任黨主席；馬英九當了三任黨主席，第一任因特別費貪汙被起訴，沒做完任期，由吳伯雄補選接替剩餘任期；第二任以總統之尊同額競選，找金溥聰當秘書長，「金秘書長的權力是國民黨史上空前的大，但馬英九的黨主席任期卻超過四年規定」；第三任再以總統之尊同額競選，「被蔡正元公開指出違反國民黨黨章，於法不合，馬英九置若罔聞，又怕被告上法院，竟然學陳水扁修改黨章，總統當然兼任黨主席。」
蔡正元臉書文章中表示，馬英九最講守法，「最違背黨內法律也是他」。馬英九第三任黨主席沒當完，由朱立倫補選接替；朱立倫又沒做完，由洪秀柱補選接替。
蔡正元表示，國民黨在5月20日將選出第四任直選黨主席，五位擬參選人都各有號召力，一定會為國民黨點亮炫麗的風采。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。