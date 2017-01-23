訂2百盒油飯佯稱車子壞了 騙走業者1500元
有竊盜、毒品前科的吳姓男子本月9日上午一口氣向元長鄉某自助餐店下訂200盒油飯，接著佯稱車子壞了需1500元修理費，為取信店家主動留下手機號碼，表示下午就會拿錢來還，由於油飯總價1萬2800元，業者不疑有他出借，不料事後打電話未接，Line已讀不回，驚覺受騙，PO網要大家小心別再上當。
虎尾分局元長分駐所長丁賢仁從臉書發現業者貼文，主動查訪這家已有20多年歷史的店家，帶回店內監視器過濾追查，副所長吳鎮尼一眼就認出67歲吳男是台西分局列管毒品治安人口，有竊盜、毒品、詐欺前科。
警方到吳男住處找他，吳嫌原矢口否認訂油飯行騙，經警出示監視器畫面後他才坦承犯行，供稱缺錢花用才會行騙。警方發現他去年也曾以相同手法，在元長鄉子茂村騙走一名老婦2000元，訊後依詐欺罪嫌函送法辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。