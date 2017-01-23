訂2百盒油飯佯稱車子壞了 騙走業者1500元

有竊盜毒品及詐欺等前科的吳嫌向自助餐店訂油飯，佯稱車子壞了，騙走業者1500元。（許素惠翻攝）

有竊盜、毒品前科的吳姓男子本月9日上午一口氣向元長鄉某自助餐店下訂200盒油飯，接著佯稱車子壞了需1500元修理費，為取信店家主動留下手機號碼，表示下午就會拿錢來還，由於油飯總價1萬2800元，業者不疑有他出借，不料事後打電話未接，Line已讀不回，驚覺受騙，PO網要大家小心別再上當。

虎尾分局元長分駐所長丁賢仁從臉書發現業者貼文，主動查訪這家已有20多年歷史的店家，帶回店內監視器過濾追查，副所長吳鎮尼一眼就認出67歲吳男是台西分局列管毒品治安人口，有竊盜、毒品、詐欺前科。

警方到吳男住處找他，吳嫌原矢口否認訂油飯行騙，經警出示監視器畫面後他才坦承犯行，供稱缺錢花用才會行騙。警方發現他去年也曾以相同手法，在元長鄉子茂村騙走一名老婦2000元，訊後依詐欺罪嫌函送法辦。

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(中時)