江角真紀子霸凌又爆不倫 閃退演藝圈
日本女星江角真紀子演出《庶務二課》大姊頭而打開知名度，正義形象鮮明，不過她日前卻爆出教唆經紀人到棒球選手嶋一茂住家噴漆，形象一夕全毀，節目被喊卡，演藝事業幾乎停擺，負面新聞纏身的她，被女兒學校的家長控霸凌，還衰被詐騙，不過今（23日）江角真紀子投出震撼彈，宣布引退。
50歲的江角真紀子自從爆出霸凌、噴漆事件後，聲望一路下跌，演藝工作更是停擺，而日前她又傳出搞不倫，婚姻關係也岌岌可危。今日她突透過公司宣布引退，並否認不倫傳聞，但也坦承與先生的確分居中。
江角真紀子因《庶務二課》聲名大噪，但她演出的《庶務二課2013》收視不如預期，近年江角真紀子更放下「戲精」身段，為了增加螢幕霧光，甚至是「有節目找就上」，積極挽救人氣，但依舊難敵負面形象。更傳出周刊將在明天報導她搞不倫，不過經紀公司則在今搶先否認，並宣布江角真紀子退出演藝圈。
(中時電子報)
關鍵字：江角真紀子
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