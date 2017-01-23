環狀線土方爆弊案 檢調搜索萬業公司及皇昌工務所
(16:04 更新內文)承包「環狀線CF640區段標工程」土方清運的萬業公司，為節省清運成本並染指工程土石方利益，涉將土方載到私人廢土場，再以營建混合物佯裝為土石方，載運至捷運環狀線工地回填，檢調今日上午前往皇昌公司環狀線工務所及萬業公司搜索，並將萬業公司林姓負責人帶回訊問，正漏夜偵辦中。
檢調指出，由台北市政府捷運局東區工程處於2011年10月間辦理捷運「環狀線CF640區段標工程」案，該工程係由皇昌公司承攬，其中CF642子施工標南機廠土建工程的餘土清運則由萬業公司負責。
據指出，CF640標案工程內容包含大坪林站內部裝修、水電環控及十四張站站體、一段潛盾隧道、一段明挖覆蓋隧道及出土引道段、寶強路到南機廠之臺電161KV電纜管道、南機廠以及高架橋樑工程等，全長約2460公尺，工程金額75億5743萬8280元。
檢調調查，萬業公司林姓負責人為節省清運成本並染指本工程的土石方利益，將土方載到桃園地區的私人廢土場，再以營建混合物佯裝為土石方，載運至捷運環狀線工地回填。
檢調經過長期蒐證，今日上午前往皇昌公司捷運環狀線工務所、萬業公司及相關涉案人員住處，並約談林姓負責人等及相關人員共17人到案說明。
對此新北市政府捷運工程局長趙紹廉表示，環狀線CF640段標工程由北捷主辦，為新店溪畔的捷運南機場、十四張站工程，目前已近完工，雖爆出弊案，但應不致影響到環狀線通車時程。
(中時)
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