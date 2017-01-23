法律系男大生 好市多偷酒裝空瓶退貨被逮
21歲就讀法律系的黃姓男大學生，在好市多買瓶蘭姆酒，覺得很好喝，竟以退貨奧招挑戰法律，他日前以其他酒品裝進空瓶拿去退貨被識破拒絕，仍不死心再進賣場偷酒裝進空瓶去辦退款，遭賣場人員監控識破報警，第四分局依竊盜等罪嫌送辦。
中市警四分局南屯派出所日前接獲好市多賣場報案後，前往現場現場，警方調查，21歲就讀法律就讀法律系的黃姓男大生到好市多賣場以新台幣1300元買的1瓶蘭姆酒，覺得很好喝，竟然想利用退貨機制，用騙到的退款再買一瓶酒來喝。
黃男異想天開將其他品牌的酒裝進空酒瓶，拿到賣場退貨，被工作人員發現酒瓶內裝的是不明液體，婉言拒絕退貨；黃男不善罷甘休，竟帶著空酒瓶進賣場洋酒陳列區，找到同品牌的蘭姆酒，偷倒一半進空瓶內，拿到服務台向賣場人員要求退貨，被工作人員攔下報警處理。
黃男是就讀法律系的學生，他被逮後向警方表示，是一時糊塗才會做出脫序之行為，讓警方直搖頭說：「知法犯法，這種行為實在不可取!」。
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(中時)
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