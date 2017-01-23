堅決參選台南市長 顏純左辭副市長

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曾任台南縣副縣長6年、台南縣市合併後副市長6年的顏純左（右），23日在永華市政中心辭去台南市副市長，以示參選下屆台南市長的決心；市長賴清德（左）則感謝顏純左的努力和貢獻，當場聘為市政首席顧問。中央社記者張榮祥台南攝 106年1月23日

顏純左今天在永華市政中心辭去台南市副市長，以示參選下屆台南市長的決心；市長賴清德則感謝顏純左的努力和貢獻，當場聘為市政首席顧問。

曾任台南縣副縣長6年、台南縣市合併後副市長6年的顏純左，早已部署參選下屆台南市長，賴清德、市府團隊及多位民進黨籍市議員，今天都出席永華市政中心的歡送會。

顏純左說，他不希望因參選而影響市政，才辭去副市長職位；希望他的離開，是為將來再進市府，為市府帶來新生命。

賴清德當場聘顏純左為市政首席顧問，且對顏純左參選給予鼓勵和祝福。賴清德接受媒體訪問時說，對民進黨內市長初選採中立態度，他也會對每位參選人給予鼓勵和祝福。

至於新副市長人選，賴清德表示，將於25日在市政會議上宣佈，由市府內拔升。1060123

(中央社)