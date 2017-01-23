骨科名醫涉收受回扣 台中地檢署起訴

中部王姓骨科名醫涉嫌利用更換人工膝關節手術機會，收受回扣及詐領健保給付，台中地檢署依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴王男和4名業者，王男詐騙所得沒收。

檢方查知，王男在國軍台中總醫院擔任骨科主任開始，就與業務人員勾結，由他跟患者推薦自費材墊片，誆稱向醫院購買需新台幣7萬元，由他介紹購買僅需6萬元較便宜等，讓病患信以為真，同意以6萬元購買自費墊片施行手術。

檢方指出，患者同意自費材墊片後，王男交由業者帶著墊片到手術房向患者收費，業者將自費材墊片調換為健保材墊片，不知情的行政人員向健保署申請給付，王男再向業者收取回扣。

檢方清查，遭王男詐騙的受害人次有400多人，其中有48名患者提告，王男否認不法，業務坦承王男私下販售的自費材墊片有400多個。

台中地檢署依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴王男和4名業者。以及王男詐欺病患所得，均宣告沒收。1060123

(中央社)