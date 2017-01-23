六輕擴廠環差案 李應元：台塑應具體回應

我要評比

環保署上週決議六輕擴廠環差案併審重做環評，引起台塑不滿，質疑環保署早已寫好結論。環保署長李應元今天表示，台塑應針對健康風險評估及實質污染減量做實質回應。

環保署上週舉行六輕四期擴建計畫聯席審查會議，專案小組決議併審重做環評，且六輕四期後續擴建計畫都應以共同單位提出，讓台塑高層當場表示無法接受決議，並質疑環保署事先擬好結論。

李應元今天接受廣播節目專訪時表示，台塑應該針對健康風險評估是否有遺漏以及實質污染減量做實質回應。他指出，環評會議認為有些有毒性之虞的排放物應該做健康風險評估，但六輕卻沒有做，類似這樣的具體要求，六輕回應卻不夠具體。

此外，李應元表示，六輕主張用核可量作為參照組抵減，但民國103年8月4日環評大會266次的會議裡面，就已經附帶決議如果開發單位所提的汙染物要抵減的話，要用實際排放量作為減量基礎。

李應元表示，環評審查有95%都通過，台積電的中科案、南科案的環差等大案，環評審查都有給具體方向，只要業者能夠具體說明或改善，環評就會通過。1060123

(中央社)