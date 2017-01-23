遊戲學經濟 逾60名高中老師首聚中央大學

國立中央大學經濟系舉辦的「2017樂遊經濟營」，獲得現代財經基金會、台大及政大等經濟系教授群的支持。（陳碧芬攝）

中大經濟系主任鄭保志（前）說，從遊戲學習經濟學理論，學生會把經濟概念與遊戲中的元素進行連結，知識也能記得很久。（陳碧芬攝）

「2017樂遊經濟營」的遊戲指導講師是中大經濟系的學士班、碩士班學生擔任，兩副樸克牌就能實際練習經濟學上的交易談判。（陳碧芬攝）

經濟學很枯燥嗎？上經濟學課程都在宰我晝寢嗎？今天在國立中央大學經濟系舉行的「2017樂遊經濟營」中，超過60位的全省高中公民教師們完全沒有人有機會發呆，人人還都沉浸於經濟遊戲的歡樂之中。

經濟學是社會組成的核心，帶領台灣青少年的高中老師亟思如何在課程裡闡釋經濟學原理、卻又不會淪為枯燥無味？國立中央大學經濟系主任鄭保志在大學院校推動多年的「透過遊戲，學生一同參與」的學習方法，首度延伸到高中老師、推出「2017樂遊經濟營」。

這是國內第一次有針對公民教師的經濟學課程訓練營隊。鄭保志表示，「邊做邊學」是這個營隊課程設計的核心元素，學員藉由參與「主題咖啡屋」的遊戲教案，學習到創新的教學模式。此外，包括台大經濟系主任林明仁、副教授馮勃翰等，在營隊中專題演講國際教育界的經濟學思考，開啟高中老師們的識野。

從遊戲學習的效果，根據鄭保志的個人教學經驗，學生會把經濟概念與遊戲中的元素進行連結，知識也能記得很久，對理論的解說非常有幫助。對於高中公民教師們來說，能從這個營隊中把大學經濟系教案通通帶回家。

現代財經基金會是「2017樂遊經濟營」的贊助單位，該基金會表示，經濟學普及化是基金會的宗旨之一，透過遊戲學習是很好的創新作法，此次針對高中老師進行訓練，因為高中教育有承上啟下的關鍵角色，基金會非常支持這樣的活動。

(工商)