強烈冷氣團來襲 網購抗寒產品熱銷
強烈大陸冷氣團來襲，氣溫驟降全台有感。網家旗下PChome24h購物也推出抗寒專區。資料顯示，暖被厚毯的銷售較前幾週成長10倍。
PChome24h購物發現，冷氣團來襲期間，各種保暖禦寒商品銷額都呈現大幅成長，尤其是各類厚暖寢具以及冬被。尤其今年適逢暖冬，許多民眾尚未進行寢具換季，因而本週氣溫明顯下降也造成民眾對於冬被、毛毯等冬季寢具需求量大增，PChome24h購物暖被厚毯被等商品，在上週末冷氣團來襲時，銷額較1月其他週末期間成長超過10倍。
而抗寒小家電銷額也較平時週末期間成長5.5倍，熱銷商品主要為電毯等商品；在保暖衣物方面，冷氣團來臨期間銷額較1月其他週末期間成長也近3倍，其他保暖小物，如暖暖包、暖暖蛋等商品銷額在冷氣團來襲期間銷額也都有2倍的成長。
(工商)
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