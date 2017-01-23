主席爭霸 韓國瑜：不好意思 我是績優股
前陣子才辭職的國民黨首席副主席詹啟賢今天上午宣布參選國民黨主席，同樣參選黨主席的北農總經理韓國瑜表示，人選越多是「多多益善」，他都樂觀其成。他也對自己選情很有信心，「不好意思說，我真的有大量隱藏票，我算績優股，等著看。」
韓國瑜表示，從他目前所接觸到的人，無論是透過電話、line或是群組等，大量民眾正在支持他，他認為目前最大門檻是連署，「連署過了我是有把握的。」
對於詹啟賢並未排除參選2020總統的可能，並說該承擔承擔，該抬轎抬轎，韓國瑜表示，現在黨主席選舉談2020都不是當務之急，現在要緊的是團結藍軍已死的心，做好健康有利的反對黨，並與執政黨配合共同拼經濟，「什麼都假的，只有經濟是真的，現在最重要就是經濟經濟經濟，現在講總統大選都沒必要。」
(中時)
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