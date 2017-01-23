拚洋基1號先發 田中將大不打經典賽

為了拚上一號先發，田中將大辭退經典賽。(美聯社資料照)

達比修有、前田健太、上原浩志接連宣布不打經典賽(WBC)後，日媒23日報導，如今效力洋基的「神之子」田中將大，也明確表態不參戰，「考量過各種不同的狀況，我想要參加是很困難的。」如今還有希望參戰的，僅剩轉往馬林魚的田澤純一。

曾在2009、2013年都有參加WBC的田中，去年曾表達想參戰的意願，不過洋基放人意願並不高，經過一番的長考，據《報知體育》報導，尚在日本與則本昂大、松井裕樹等準WBC國手訓練的田中，已親口回絕參戰，「投球狀況沒有問題，但整體考量下來，要參戰有點困難。」

不過本屆經典賽賽制改變，除了28人名單，還可以提出10人做為「預備投手」，美國隊就可能用這樣的方式，在複賽讓柯蕭(Clayton Kershaw)及龐加納(Madison Bumgarner)參戰；田中有可能循這樣的方式參賽嗎？他不認為那件事會發生，現在的他，目標只放在搶下洋基的一號先發。

(中時電子報)