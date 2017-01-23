老掉牙！美驚台潛艇服役將創世界新紀錄

配合高雄展覽館展出的高雄國際海事船舶暨國防工業展，海軍2016年9月18日開放民眾參觀高雄新濱碼頭營區，現場展出服役超過70年、全球最老的現役茄比級海獅號潛艦（中）。（王錦河攝）

船艦的壽命不等，一般來說，美國潛艇的服役期約在20、30年左右。然而，台灣打算將一艘美製潛艇的役期延長至80年。

台灣國防部近日宣布，台灣服役72年的海軍茄比級「海獅」號潛艦（SS-791）將花費1,900萬美元（近6億台幣），進行深度大整修，為潛艦艉部的部分艦殼，進行抽換、強化與焊接，並更換潛航安全的必要零件，讓它能繼續服役至2026年。

美國軍事網站「戰爭好無聊」（War Is Boring）網指出，服役80年！對潛艦來說，這是驚人的長壽，而「海獅」號已是全世界仍在服役的最老潛艦。它似乎穿越蟲洞（wormhole），歷經數十年航向未來。

「海獅」號在入籍台灣前，是美國海軍鯇魚級（Tench Class）柴電潛艦的13號艦「帶魚」號（USS Cutlass SS-478）。1944年二次世界大戰期間，這艘1,570噸的潛艦於11月5日下水。

不過，它戰時服役的時間十分短暫，日本無條件投降後，它才抵達近千島群島的巡邏任務目標區。

它有前6、後4的10管533公厘魚雷發射管。雖然內部幾乎沒有改變，但它依舊老當益壯。傳聞稱，1974年美國將它賣給台灣時，將艦上的魚雷發射管封閉，也有一說是剪斷魚雷發射配線，因此沒有水下攻擊能力。不過，後來「海獅」號公開後，這傳聞也不攻自破。「海獅」號的魚雷系統自接艦起，一直是正常狀態。

幾年前，舊金山海事國家公園協會（San Francisco Maritime National Park Association）的研究人員參觀「海獅」號，震驚地發現它幾乎沒有改變，而同樣令他們震驚的，就是它的操作狀態十分良好。

(中時電子報)