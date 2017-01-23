賈梅出逃 捲款甘比亞國庫上千萬美元

甘比亞新任總統巴羅（Adama Barrow）的幕僚今天表示，流亡的前總統賈梅（Yahya Jammeh）在掌權的最後數週，將國庫絕大部分、金額高達上千萬美元的款項提領一空。

法新社報導，賈梅昨天飛離甘比亞，結束他在這個西非小國長達22年的執政，前往未來他與家人將落腳的赤道幾內亞共和國。

西非多國部隊今天則在鬆了一口氣的人們歡迎下，進駐甘比亞保護治安，確保在鄰國塞內加爾待了超過1週的巴羅得以順利返回甘比亞執政。

賈梅安全離開甘比亞的保證引發不小爭議。此時，巴羅的幕僚法第（Mai Fatty）表示，新政府發現國庫有高達約1100萬美元不翼而飛。

他在塞內加爾的首都達卡告訴記者：「國庫大半被掏空。」

他說，「兩週期間，超過1100萬美元」被賈梅提領出來，「換到我們執政，甘比亞政府陷入財政危機。」（譯者：中央社許湘欣）1060123

(中央社)