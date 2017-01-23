鼓山警分局辦理義剪 白米、紅包捐助弱勢

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鼓山警分局旗津志工分隊義剪寒冬送暖。(鼓山警分局提供)

鼓山警分局旗津志工分隊義剪寒冬送暖。(鼓山警分局提供)

鼓山警分局旗津志工分隊義剪寒冬送暖。(鼓山警分局提供)

鼓山警分局旗津志工分隊義剪寒冬送暖。(鼓山警分局提供)

鼓山警分局旗津志工分隊義剪寒冬送暖。(鼓山警分局提供)

今年度加強春節期間安全維護工作從19日開始為期15天，鼓山警分局除加強各金融機構巡邏，旗津志工分隊長杜許金枝更連續15年發起歲末義剪，22日在旗津分駐所前辦理，有弦樂團表演，並有地方人士捐助白米、紅包。

活動昨早9時30分許登場，在高雄市正興國小老師謝緯民指揮下，弦樂團為義剪活動演奏一首首小提琴古典樂曲，揭開活動序幕，鼓山警分局在會場發放宣導小物，藉由民眾參與，宣傳春節期間的犯罪預防觀念。

義剪由樹德家商由美容科老師杜佩珍帶領，透過師生巧手為旗津民眾義剪，另有美容科手部彩繪及肩頸按摩等。

現場也結合地方熱心人士捐助發放白米、紅包贈與弱勢居民，讓他們感受到社會大眾滿滿的關懷，歡喜迎接即將到來的新年。

(中時)