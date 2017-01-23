線上教育業者 推出金雞年學英語最強企劃
受到一例一休影響，不少業者趁勢漲價，在薪水不增的情況下，民眾今年過年的紅包支出與消費恐讓荷包大失血。
一家線上教育業者因此特別推出「金雞年學英語最強企劃」，即日起至1月31日止，加入特定課程可獲贈iPad mini或iPad Pro，續約特定產品再送限量香港來回機票。讓民眾快樂迎新春，過年相聚還能一同分享線上學習英語的樂趣，父母也可趁此機會為小孩安排一個充實的寒假。
業者表示，提升自我語言力，不僅可以第一手獲得世界新知，由「投資消費」轉變為「投資自己」，更能爭取到較好的薪資與福利。讓孩子沈浸在英語學習環境中，較易養成隨時隨地說英語的習慣。
品牌代言人姚明也曾指出，先知道自己的興趣，再將英語帶入學習環境，自然學語言的速度就會被帶動起來，他也鼓勵自己的女兒與所有年輕朋友，積極探索第二外語，擁有更大的競爭力。
(中時)
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