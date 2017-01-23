黨產會2次凍結帳戶又敗 法院裁定國民黨7.4億解凍

黨產會2度凍結帳戶，台北高院行政法院今日裁定，黨產會對國民黨凍結7.4億元的帳戶應停止執行。(資料照,鄭任南攝)

去年底法院裁定停止執行黨產會凍結國民黨在銀行帳戶後，黨產會又2度凍結帳戶；台北高院行政法院今日裁定，黨產會對國民黨凍結7.4億元的帳戶應停止執行，國民黨又勝訴，全案可抗告。

法官裁定理由是認為黨產會凍結國民黨帳戶，造成現金流量不足，致使國民黨積欠員工薪資，隨時處於被勞動局罰款困境，轉而向民眾募款或向企業借款，甚且必須解僱數百名員工，已嚴重影響國民黨運作，屬急迫情事。

合議庭指出，法律明文規定是採「事後備查模式」，這些遭凍結的銀行帳戶，縱屬被認定為不當取得的財產，涉及國民黨存續運作必要的經費，國民黨不用事先申請許可，可自行決定支用，再後向黨產會備查，黨產會處分有適法性疑義，因此裁定停止執行。

黨產會和國民黨的官司訴訟共有16件，其中8件是停止執行訴訟，目前第1次凍結帳戶處分，中欣、欣裕台暫停收歸國有處分，加計北高行政法院今日裁定，國民黨已獲4度勝訴。

(中時)