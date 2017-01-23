追查W飯店案毒品 檢警搜索聲押藥頭

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台北地檢署偵辦W飯店郭姓女子命案，案情持續發展。承辦檢察官今除傳訊涉嫌「土豪哥」朱家龍、男子洪聖晏，並以兩人涉嫌施用一二級毒品向法院聲請勒戒，另同步指揮警方針對全案毒品上游展開搜索，下午則依《毒品危害防制條例》聲請羈押涉嫌提供毒品的男子江哲瑋。

朱家龍、洪聖晏遭聲請勒戒部分，台北地院已交由值班法官處理，將開庭訊問朱、洪決定是否裁定勒戒；一旦法官裁准，朱、洪將直接送往監所勒戒，恐無法在家過年。

北檢偵辦W飯店命案將全案區分為命案、毒品案兩大區塊，負責出面訂房的「土豪哥」朱家龍今日上午經檢察官傳喚到案，接受兩名檢察官接力訊問，因涉及施用一二級毒品，連同日前被列為過失致死被告的男子洪聖晏，午間遭檢察官向法院聲請勒戒。

21歲的郭姓女子去年12月4日凌晨進入W飯店狂歡3天3夜，7日清晨泡澡後出現失禁、抽搐等症狀，同房的男子洪聖晏、江哲瑋協助郭女就醫，但郭女仍不幸身亡。

檢警偵辦W飯店命案，根據到案傳播妹「將將」等人說詞，發現現場桌上有一大堆毒咖啡包供人吃到飽，洪聖晏也坦承帶毒咖啡包助興，日前出爐的驗尿報告則直指朱家龍涉施用毒品。

另方面，日前被列為過失致死被告以10萬元交保的江哲瑋，下午則因涉嫌提供毒品遭聲押。

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(中時)