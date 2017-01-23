三星申請仲裁 向夏普等3家公司求償

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夏普今天表示，有關夏普與鴻海所共同經營的液晶面板製造公司，今年起停止供應南韓三星電子電視用液晶面板一事，三星已在美國申請仲裁，向夏普等3家公司求償。

日本「產經新聞」報導，三星（Samsung）透過日本的電子零件商社向鴻海與夏普（Sharp）合資經營的大阪(土界)10代廠SDP（位於大阪(土界)市）購買電視機用液晶面板，但去年底SDP停止供應液晶面板。

因液晶面板價格低迷，導致虧損的SDP希望所供應的面板能漲價，但與三星之間沒能達成協議。

三星因面板遭中斷供貨，去年12月22日狀告紐約國際商會（ICC），申請該會仲裁，且向夏普、SDP、日本電子零件貿易商黑田電氣（Kuroda Electric）3家供應商求償4億2900萬美元（約新台幣137億元）並要求供貨。

夏普表示，夏普供貨的對象不是直接對三星，三星簽約進行面板交易的對象是黑田電氣。1060123

(中央社)