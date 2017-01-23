湖人慘敗小牛蹄下 得分創隊史新低

我要評比

美國職籃NBA洛杉磯湖人今天顏面盡失以73比122敗給達拉斯小牛，踢館失敗之外，戰績更創下隊史新低。

法新社報導，前2季戰績慘澹、目前仍在重振士氣的湖人，此役有如惡夢，表現跌到谷底，上半場結束已落後34分之多。

湖人總教練華爾頓（Luke Walton）在記者會中說，這場敗仗「令人難堪」，輸球沒有藉口；「我們沒有拿出最佳表現，老實說，這讓人非常沮喪。」

「說實在的，這對我們球隊、組織，以及那麼支持我們的球迷來說，成績相當令人難堪。」

不過，華爾頓拒絕談論要如何回應這場敗仗。他說：「我們有多個指導要點，但我私下對他們說的話，不會對外公開。」（譯者：中央社周莉芳）1060123

(中央社)