溫室種毒品 中部大麻工廠遭逮

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分布在台中市、彰化市等地大麻工廠建立溫室，採用土耕法、水耕法種植大麻等毒品，賺取暴利，內政部警政署刑事警察局兵分多路逮人。

刑事局調查，41歲王姓男子、26歲張姓男子及27歲謝姓男子在台中豐原司、西區及彰化市栽種大麻，手法熟練，還用溫室種植，讓大麻植株能在良好環境下生長。

刑事局會同相關單位組專案小組，長期監控、蒐證，掌握3人栽種大麻處所，19日配合全國同步查緝毒品專案行動，持搜索票前往搜索，共計起獲大麻植株93株、大麻種子300顆、大麻花成品0.48公克及栽種、照明、烘乾設備等證物，當場人贓俱獲。

警方訊後把3嫌依毒品等罪嫌移送法辦，刑事局表示，大麻毒品在台灣屬第二級毒品，意圖供製造而栽種大麻者，可處5年以上有期徒刑、另意圖供栽種之用，而運輸或販賣大麻種子者，可處2年以下有期徒刑；即使單純施用大麻，亦可處3年以下有期徒刑，民眾勿以身試法。1060123

(中央社)