男大生濫用大賣場退貨服務 退酒遭識破
就讀大學法律系的21歲男學生，利用美式大賣場退貨服務，拿空瓶到賣場內偷倒半瓶酒再去退貨，遭賣場人員監控識破報警，依觸犯竊盜罪嫌移送法辦。
這名男大生幾天前到位於台中市南屯區一家美式大賣場購買一款蘭姆酒，喝完覺得好喝，竟異想天開，將空酒瓶裝不明液體拿到大賣場退貨，但被賣場人員發現不是原來的酒而予以拒絕。
警方表示，沒想到男大生再想出奧步，私下到賣場外將酒瓶內的液體倒掉後，再回到賣場內找出同品牌的蘭姆酒，偷倒一半進自己所攜帶的空瓶內，以為神不知鬼不覺，沒想到早就被賣場人員發現，因此當男大生走到服務台企圖又要退貨時，立即被賣場人員攔下報警處理。
台中市警察局第四分局南屯派出所獲報後，前往現場調查，男大生向警方坦承，因為前陣子花了1300元買了蘭姆酒，喝完整瓶酒後，覺得很好喝，所以天真想要利用賣場退貨的機制，以為退得的現金可以再買1瓶，因此將酒瓶裝了其他品牌的酒，以為只要瓶中是酒就可以向賣場退貨，沒想到遭到賣場人員的拒絕。
警方指出，男大生被婉拒退貨後，又突發奇想走到賣場內洋酒陳列區，再將酒倒進自己攜帶的空瓶內，很後悔自己一時糊塗才會做出脫序行為，警方聽了男大生的說詞後，直搖頭說：「知法犯法，這種行為實在不可取！」全案依觸犯竊盜罪嫌移送法辦。1060123
(中央社)
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