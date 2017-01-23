北港朝天宮首創 刷雙卡捐香油錢

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北港朝天宮首創，悠遊卡、一卡通刷卡捐香油錢，並推出「轎班衣」雙卡限量版，今天同步發表。

朝天宮源起清朝康熙33年（西元1694年）臨濟宗第34代高僧樹壁，自大陸福建湄州恭奉媽祖神尊渡海來台，在北港開基立廟，至今320多年，為國定古蹟。

朝天宮與悠遊卡、一卡通公司首次合作，推出「悠遊行萬里，一卡通天下」南部寺廟首創刷卡捐香油錢，下午正式發表。

雙卡並以朝天宮「轎班衣」為主視覺，設計造型卡套組，同步推出媽祖加持的「悠遊卡精裝限量版」5000套、一卡通限量版御守造型卡3000套，在朝天宮獨家販售。

朝天宮表示，宮廟與企業的嶄新合作，融入電子票證元素，讓更多族群貼近瞭解媽祖文化，讓信仰更親民、生活化及年輕化，農曆春節將屆，歡迎來朝天宮迎春祈福。1060123

(中央社)