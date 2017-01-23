日促川普電話會談 鞏固兩國同盟

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共同社報導，日本內閣官房長官菅義偉23日上午在記者會上就美國總統川普正式就任一事表示，日美同盟是外交與安保的基礎，將與川普政府進一步加強兩國的羈絆，希望增進雙邊關係。

關於日本首相安倍晉三與川普的首腦會談，菅義偉表示，力爭盡快舉行。但有一政府高官還透露日美雙方正在協調，欲促成兩國領袖早日舉行電話會談。

關於川普宣布退出的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），菅義偉稱，將敦促美國理解TPP將有助於地區的繁榮與穩定，通過各種機會堅持不懈地予以動員，繼續努力以實現TPP的生效。

(旺報)