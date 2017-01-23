學測剛落幕 薇閣學生繼續服務拿滿級分
學測剛落幕，但薇閣高中300多名高三師生沒有閒著，今天上午展開社區服務，經過分組規劃，自備掃具將附近的公園、街道打掃乾淨。校長李光倫表示：「學測的結束是另一個品德教育的開展」雖然學無止境，但在真實的生活中，加上服務才是真正的「滿級分」。
薇閣表示，由於服務活動受到周邊居民好評，評估後決定將範圍擴大至新北投捷運站、七星公園和北投公園等處；希望讓師生領略環境教育的重要、付出的可貴，也重新認識平常生活在其中的新北投。
高三戊班學生黃宗蔓表示，原來盆栽的蓄水盆中常會藏污納垢，提醒他平時就要注意生活細節，也印證課本中關於登革熱防治的知識。北投中心里長陳力彰、開明里長左麗芳也很感謝孩子幫忙整理環境，認為從中看見年輕人的熱忱。薇閣表示，這正是學校全人教育的一環，除了自己校園的灑掃應對之外，也要能在推己及人中發現助人的樂趣。
(中時)
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