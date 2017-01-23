棒協今開選訓會議 一定會公佈經典賽28人名單

經典賽中華隊28人名單將揭曉。(本報資料照)

經典賽中華隊今天(23日)進行選訓會議，將選出28人名單及赴澳洲移訓的32人名單，棒協秘書長林宗成掛保證，「今天一定會公佈名單」。而依總教練郭泰源規劃，28人名單中預計帶13名投手、2名捕手和13名野手，但在3月7日中華隊首戰開打前，名單還可以從50人名單中更換。

※經典賽28人名單如下：

投手(13名)：

林晨樺、蔡明晉、倪福德、黃勝雄(富邦)、潘威倫、陳韻文、王鏡銘(統一)、陳冠宇(羅德)、郭俊麟(西武)、宋家豪(樂天)、陳鴻文(中信)、江少慶(印地安人1A)、羅國華(日本獨聯)

捕手(2名)：

鄭達鴻(中信)、林琨笙(富邦)

內野手(7名)：

蔣智賢、林智勝、許基宏、王勝偉(中信)、林益全(富邦)、林志祥、陳鏞基(統一)

外野手(6名)：

陽岱鋼(巨人)、張志豪、張正偉(中信)、胡金龍、林哲瑄、高國輝(富邦)

(中時電子報)