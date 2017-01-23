南韓代總統：薩德需盡快部署

我要評比

韓聯社報導，南韓代理總統黃教安23日舉行新年記者會表示，爲了維護南韓國民的生命與安全，需要盡快部署薩德反導系統，基於這樣的判斷，韓方正在與美方協調相關事宜。

黃教安在記者會上就韓美同盟、朝鮮半島安全、新年施政方向等表明了立場。至於北韓核問題，黃教安指出，北韓的核與飛彈威脅不是潛在威脅，而是現存的、明顯的威脅。在此情況下，薩德是必不可少的防禦手段，其部署不能一再推遲。

對於中方反對薩德入韓一事，黃教安表示，我去年6月訪問中國時，與大陸國家主席習近平和國務院總理李克強進行了充分討論，今後仍將努力與中方進行溝通。

對於韓美同盟關係，黃教安指出，南韓將與剛上台的美國新一屆政府正式協調各項政策，推動兩國同盟關係發展，聯手應對北韓核問題，促進經貿領域合作。

至於川普就職美國總統後的南韓外交、安全課題，黃教安表示，將積極應對半島、東北亞的外交安全環境變化，保持與周邊國家間良好關係，不斷加強與國際社會的交流與合作，全面提升國家信任度。

(旺報)