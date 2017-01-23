男子攻擊天后江蕙 依加重強盜罪起訴
去年12月18日，歌壇天后江蕙在淡水楓丹白露住家遭到歹徒陳金標侵入住宅，威脅要他打開保險箱交出珠寶，江蕙奪刀並推開歹徒向外求援，江蕙之弟頭部遭攻擊，江蕙雙手和頭部都受傷。警方逮捕嫌犯後羈押在看守所至今，士林地檢署今天偵結，將陳嫌依加重強盜罪、傷害、侵入住宅起訴。
江蕙近日參加公益活動，在錄製的影片中以及臉書上說，事情已經過了，現在很好，弟弟也已經拆線，而她自己則是，開始新的一年，2017大家都要好。
檢方表示，陳曾遭判刑10年9月，去年8月5日甫出獄，在淡水楓丹白露社區擔任清潔工，因而知道江蕙的住所，案發當天進入屋內後就高喊「搶劫！」持刀架住江蕙的弟弟，還以把西瓜刀架在江蕙脖子上，要脅打開保險箱交出珠寶。
江蕙反擊後，手掌虎口遭割傷，頭部撞擊地板。對於檢察官詢問，她還心有餘悸，回想事發過程，腦筋一片空白。
檢察官依據現場採集到的血液化驗DNA，以及逃逸時搭乘的計程車相符，而嫌犯矢口否認，辯稱不認識江蕙更不可能搶劫，並丟棄犯案用的西瓜刀煙滅證據。但DNA證據成為鐵證，檢察官認為，陳攻擊「國寶級歌手」惡性重大，將他以加重強盜罪等罪起訴。
(中時)
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