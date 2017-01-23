IU張基河傳分手 恢復前後輩關係

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南韓「國民妹妹」IU與歌手張基河今天傳出分手消息，兩方所屬公司都已出面證實，稱2人日前決定恢復前後輩關係。

南韓媒體在2015年底爆出IU與比她年長11歲的音樂才子張基河交往，2人隨後大方承認戀情，表示2013年10月，2人在張基河主持的廣播節目中認識，進而發展成戀人關係，交往2年後戀情曝光，得到許多歌迷的支持和祝福。

韓媒「日刊體育」報導，IU與張基河在1週前分手，經兩方所屬公司證實，IU所屬公司FAVE娛樂表示，2人最近決定結束戀人關係，將專注於各自的工作，維持前後輩關係。

與雙方親近的人士表示，分手原因是2人私事，不便透露。（譯者：中央社廖禹揚）1060123

(中央社)