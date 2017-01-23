與朴槿惠劃清界線 韓執政黨要改名
為了和遭國會彈劾、身陷賄賂醜聞的南韓總統朴槿惠劃清界線，南韓執政黨今天宣布，將進行5年來的第2度改名。
法新社報導，新世界黨表示：「我們將從今天起匯集大眾意見，盡快推動黨名更改。」
新世界黨原名為大國家黨，由數個中間偏右黨派於1997年組成，並於2012年更名。
當時是朴槿惠為了改革與重新獲得選民支持，在總統大選前推動改名，最後也成功勝選。
不過，朴槿惠被捲入貪瀆醜聞漩渦，這項醜聞主要是集中在其閨蜜崔順實身上，不但引發大規模示威要求朴槿惠下台，上個月她更遭到國會彈劾。
新世界黨表示，大多數黨員支持改名，稱這是該黨「重生」的唯一機會。（譯者：中央社許湘欣）1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。