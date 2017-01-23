與朴槿惠劃清界線 韓執政黨要改名

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為了和遭國會彈劾、身陷賄賂醜聞的南韓總統朴槿惠劃清界線，南韓執政黨今天宣布，將進行5年來的第2度改名。

法新社報導，新世界黨表示：「我們將從今天起匯集大眾意見，盡快推動黨名更改。」

新世界黨原名為大國家黨，由數個中間偏右黨派於1997年組成，並於2012年更名。

當時是朴槿惠為了改革與重新獲得選民支持，在總統大選前推動改名，最後也成功勝選。

不過，朴槿惠被捲入貪瀆醜聞漩渦，這項醜聞主要是集中在其閨蜜崔順實身上，不但引發大規模示威要求朴槿惠下台，上個月她更遭到國會彈劾。

新世界黨表示，大多數黨員支持改名，稱這是該黨「重生」的唯一機會。（譯者：中央社許湘欣）1060123

(中央社)