未婚單親媽主打「7千元可3P」 上門卻是他

蕭姓、陳姓女子利用網路圖片打廣告，但警方表示圖中爆乳辣妹和二人長相相差甚遠。（翻攝網路）

76年次的蕭姓未婚單親媽媽因為缺錢下海賣淫，除和另名79年次的陳姓女子相互媒介色情性交易，還打出3000元單打、7000元3P的價碼招攬生意，卻被土城分局行政組巡官林家隆透過色情業者利用通訊軟體廣發「性交易訊息」循線查獲。

警方發現，雖然蕭、陳利用爆乳辣妹在網路打廣告，但實際長相與使用的爆乳辣妹照片相差甚遠。蕭女向警方表示，她是未婚單親媽媽，因家裡經濟不佳、自己又無一技之長，為扶養孩子才會下海賺錢，警方雖同情蕭女困境，但仍依法究辦。

(中時)