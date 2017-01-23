北市警檢肅扒竊大行動 神探出馬老賊二度遭殃
為迎接2017農曆春節到來，年貨大街、百貨公司及各種展覽熱烈展開，台北市警察局局長邱豐光為確保民眾過好年，指示各單位從1月13日起至1月26日止年貨大街活動期間規劃執行檢扒大行動，刑警大隊長李文章指示肅竊組分析人潮眾多扒竊較易出沒地點，迪化年貨大街、濱江年貨大街、世貿商圈、捷運站、臺北車站、士林夜市、華西街夜市、饒河街夜市、通化街夜市及傳統市場等犯罪熱點，編排2人一組專案人員針對本局列管慣竊跟監、埋伏及加強未列管之慣竊以影帶追人偵查作為，蒐集相關犯罪事證逮捕到案。
20日下午3時許，幹員台北市景美區發現1月13日才被查獲的66歲謝姓女扒手現身景美市場，即跟監至新北市新店區仁愛市場，見謝女混進人潮擁擠市場的賣服飾攤位前，下手扒竊蔡姓婦人皮包內財物，當場將她捕獲。
蔡婦渾然不知遭扒竊財物，經員警告知才知悉被竊。警方分析謝女行竊目標，均在人潮聚集較多攤位，趁民眾逛街購物，疏於防備，以推擠碰撞、用手、報紙、雜誌、雨傘、衣服等擋住視線之手法扒竊。
肅竊組呼籲，年節期間，民眾持有現金周轉率較高，易成為扒竊行竊下手對象，提醒市民朋友外出前往人潮擁擠場所時，如有陌生人靠近，一定要提高警覺，隨時查看自己隨身之背包或皮包、皮夾內之財物，另如發覺可疑之人或遭竊之情事，請立即撥打「110」報警。
(中時)
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