葉俊榮慰問遭砍警員張家逢 提前祝賀春節

內政部長葉俊榮（中）今下午率警政署長陳國恩及新北市警察局長胡木源、督察長江振茂前往探視警員張家逢。（王揚傑翻攝）

內政部長葉俊榮今（23日）下午率警政署長陳國恩及新北市警察局長胡木源、督察長江振茂前往探視警員張家逢。（王揚傑翻攝）

新北市海山警分局警員張家逢去年8月初執勤取締違規勤務時，遭吳志展持刀砍成重傷，緊急送往板橋亞東醫院搶救，幸脫離險境，並於去年8月底出院返回桃園家中療養，目前仍須每周回醫院定期復健，目前恢復情況良好。

內政部長葉俊榮今（23日）下午率警政署長陳國恩及新北市警察局長胡木源、督察長江振茂至張員家中探視，除關心他休養近況及發給慰問金外，同時預祝他新春愉快，期許張員可以早日康復，重回他熱愛的警察工作崗位服務。

葉俊榮表示，家逢在這次的事件中，能勇敢面對吳嫌突襲而來的不理性攻擊，也能在傷後積極正面的面對傷後復健，是最勇敢的表現。

(中時)