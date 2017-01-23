葉俊榮慰問遭砍警員張家逢 提前祝賀春節
新北市海山警分局警員張家逢去年8月初執勤取締違規勤務時，遭吳志展持刀砍成重傷，緊急送往板橋亞東醫院搶救，幸脫離險境，並於去年8月底出院返回桃園家中療養，目前仍須每周回醫院定期復健，目前恢復情況良好。
內政部長葉俊榮今（23日）下午率警政署長陳國恩及新北市警察局長胡木源、督察長江振茂至張員家中探視，除關心他休養近況及發給慰問金外，同時預祝他新春愉快，期許張員可以早日康復，重回他熱愛的警察工作崗位服務。
葉俊榮表示，家逢在這次的事件中，能勇敢面對吳嫌突襲而來的不理性攻擊，也能在傷後積極正面的面對傷後復健，是最勇敢的表現。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。