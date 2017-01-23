看好王柏融打擊 郭泰源向日本好友力薦

郭泰源看好王柏融有實力征戰日職。(本報資料照)

去年囊括中華職棒27年打擊王、安打王、最佳新人獎、金手套獎、最佳10人獎與年度MVP等6個獎項的Lamigo挑猿王柏融，深獲經典賽中華隊總教練郭泰源肯定，認為他有實力赴日本職棒發展，去年季後赴日時，就有向日本棒球界好友力薦。

王柏融去年締造多項中職打擊紀錄，包括中職首位本土球員擊出200安，以及4成14打擊率與29轟，是位兼具長短程火力的打者。郭總去年擔任統一獅教頭就對他印象深刻。

郭總去年季後向獅隊請離曾赴日探視日本棒球界好友，他表示，當時就有跟對方提到可以注意王柏融，只是他去年第1次打滿1整個球季，還要再觀察，而且王柏融要打完明年球季才具旅外球員資格，到時必需桃猿球團同意才能出國打球。

(中時電子報)