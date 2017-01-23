旅菲韓商成肥羊 又傳被菲國惡警搶劫
韓商已成菲律賓壞警察愛宰的肥羊？繼前韓進造船廠主管Jee Ick Joo被惡警綁殺之後，菲律賓警方透露，最近還有1名韓商被惡警「搶劫」。
菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald de la Rosa）今天在記者會上說，呂宋島中部警方告訴他，上個月有1名韓籍商人在安格利斯市（Angeles）被數名不肖警察「搶劫，但沒有被殺」。
德拉羅沙說，他還在等候中呂宋警方的完整報告，並承諾不會粉飾此案。
在此之前，本月11日，韓商Jee Ick Joo遇害案因妻子報案而曝光。
根據菲律賓國家調查局與警方的調查，Jee Ick Joo是於去年10月18日同樣在安格利斯市被綁，包括多名警察持假造拘捕令，以掃毒之名帶走了Jee Ick Joo，當日就把他殺害，地點是在警察總部，次日焚屍滅跡，然後還向家屬勒索贖金。
惡警殺人動機尚未查明，但部份涉案警察身分已經曝光，其中1人聲稱自己只是被長官叫去執行任務，不曉得拘捕令是假造，另1人則表示被誣陷。
馬拉坎南宮矢言將全案查個水落石出，還給家屬公道。
去年10月間，3名韓國人，2男1女，被棄屍於巴科洛爾鎮（Bacolor）水壩附近甘蔗園。巴科洛爾鎮與安格利斯市均位於班巴加省（Pampanga）。
根據「恢復治安運動」組織的說法，去年大馬尼拉地區也發生了11宗「假掃毒真綁架」事件，受害人全是中國大陸移民過來的新僑，每個人都付了贖金，但因擔心受到報復而不願報案。1060123
(中央社)
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