撐竿跳紀錄保持者 鳥人謝佳翰想飛更遠

將滿29歲的謝佳翰是全國男子撐竿跳高紀錄保持人，成績是2013年締造的5公尺32，儘管謝佳翰現在沒有工作，但仍想飛過更高門檻，他公開自己的計劃，希望能獲得外界支持。

在謝佳翰之前，台灣飛最高的「鳥人」是10項鐵人李福恩，他於民國79年的高雄區運締造5公尺30，而這個紀錄高懸了21年，直到民國100年的全國大專校院田徑公開賽，謝佳翰在台北田徑場飛過5公尺31，新一代的「鳥人」宣告誕生。

102年宜蘭大學全國大專校院運動會，現場風勢大亂，謝佳翰力抗側風、逆風，一舉越過5公尺32，再創新高，不過近年受到傷勢和工作壓力影響，成績沒有突破。

「現在國際上有些30歲出頭的選手都還能再突破。」謝佳翰現在大多是自主訓練，他在網路上公開「台灣鳥人超越550奪牌計畫」，希望上網集資，自籌移地訓練經費，或是得到醫療防護的資源。

謝佳翰接受中央社專訪的那一天，他正要到台北市天母國小自主訓練，等到天母國小下課，開放一般民眾運動的時候，他在校門口開玩笑說，「我們就假裝是家長，自然地走進去吧。」

選在天母國小，謝佳翰表示，因為操場旁有一塊人工草皮，「這場地超棒的吧。」由於人工草皮還有學童在踢足球，謝佳翰先在旁暖身、作操，也聊起他的童年。

謝佳翰在國中開始接觸撐竿跳，而當時為何會進入新北市明志國中體育班？

「我也覺得莫名其妙耶，應該是入學時填了興趣，所以就進了體育班。」謝佳翰回想往事覺得相當有趣，而且他雖然是田徑隊，但國一卻在踢足球，等到足球隊人數夠多了，國二才又回到田徑隊。

謝佳翰練田徑至今10多年，對於當中的甘苦，他沒有多說，但強調，「喜不喜歡關係到辛不辛苦，我就喜歡，相信自己可以做得更好」、「如果沒有金牌就會死掉，訓練過程沒有快樂，那也太不值得了」。

走在運動這條路上，謝佳翰有家人的支持，但他心中多少有些虧欠，而身上累積的傷勢也不少，有時覺得該退休了，但母親對謝佳翰說，「你還想跳，就繼續練，不用擔心家裡的事。」很平常的一句話，讓謝佳翰內心激動許久，改變想法。

謝佳翰去年積極調整、訓練，希望一拚2018年雅加達亞運，挑戰5公尺50的成績，「我也很清楚環境的狀況，所以要先自己努力。」1060123

(中央社)