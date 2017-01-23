高麗菜價跌 宜縣府認購促銷做公益

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高麗菜盛產價跌，宜蘭縣政府為協助菜農促銷過好年，23日採購上萬公斤的縣內南山地區高冷高麗菜，捐給各社福機構。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 106年1月23日

高麗菜盛產價跌，宜蘭縣政府為協助菜農促銷過好年，23日採購上萬公斤的縣內南山地區高冷高麗菜，捐給各社福機構。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 106年1月23日

高麗菜盛產價跌，宜蘭縣政府為協助菜農促銷過好年，今天採購上萬公斤的縣內南山地區高冷高麗菜，捐給各社福機構。

宜蘭縣大同鄉南山地區的高麗菜，因位於高山地區，口感爽脆甘甜，受到市場歡迎，但因受到高麗菜盛產的波及，品質雖好但菜賤傷農。

宜蘭縣政府為了讓原鄉的農民能開心過好年，也希望集結縣府員工和各界的愛心，今天採購1萬5000公斤的高麗菜，並於縣府廣場舉辦「用愛心、做公益，南山甘藍好時鮮，開心安心過好年」特賣活動，所有高麗菜都是清晨於產地剛收割，直接運送下山抵達會場。

在這1萬5000公斤的高麗菜中，有1萬800公斤是縣府各單位集資採購，將送給縣內各社福機構、長照中心、寺廟與長青食堂。宜蘭縣長林聰賢也拋磚引玉，認購價值新台幣1萬元的高麗菜，盼能幫助農民。

剩下約3600公斤高麗菜，現場開放縣府員工購買，每顆只要20元，當場被火速銷售一空。

宜蘭縣政府秘書長賴錫祿表示，南山地區生產的高麗菜除品質佳，縣府衛生局近日也已檢驗，都符合食品安全標準，民眾可放心採購。1060123

(中央社)