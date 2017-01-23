中市府法律行動專車升級2.0版 律師隨行免費法律諮詢

台中市政府法律行動專車自104年開辦，至今已邁入第3年，市府法制局不斷升級服務，在台中律師公會協助下，今年法律行動專車升級為「2.0版」，由律師隨行提供免費法律諮詢；新的一年開始，首發車1月25日將前往梧棲區公所服務，歡迎民眾多加利用。

法制局長陳朝建表示，法律行動專車2.0版除了有律師加入提供法律諮詢服務外，今年元月起也主動提供「到里服務」，本市偏遠行政區各里如有法律行動專車服務需求，可提出申請，而法律諮詢登記人數較多者，則可優先排入服務行程，歡迎各里里長、里民多加利用。

另外，市府也將與彰化縣政府法制處、台中及彰化律師公會合作，舉辦「法律行動專車會師行動」，提供跨域法律服務。

陳朝建表示，除法制行動專車可受理民眾訴願、國賠、消費者保護等各項業務申請外，為了讓民眾有更多元的管道取得法律資訊，該局另有「台中市政府法制局」及「樂活台中食安APP」等臉書粉絲專頁，提供法律常識及消費安全等相關資訊。

(中時)