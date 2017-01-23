目擊者稱辜成允摔落樓梯 家屬盼檢警查明死因

台泥董事長辜成允上周六在晶華酒店吃喜酒，不慎失足摔落樓梯，後腦勺著地重傷，今天凌晨宣告不治。目擊者向警方供稱，辜疑因喝酒腳步不穩，在三樓下二樓的階梯失足，摔到階梯平台，後腦勺著地重傷。

為慎重起見，辜的家屬希望檢警能查明死因，全案由檢警偵辦中。

(中時)